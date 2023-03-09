Подмосковье 09 марта 2023, 11:42 Свыше 10 тысяч человек посетили мероприятия к 8 Марта в парках Подмосковья

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Более 10 тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили мероприятия, посвященные Международному женскому дню, в парках региона.

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Праздничные мероприятия провели около 70 парков Московской области. Там прошли концерты с участием лауреатов международных и всероссийских конкурсов, весенняя акция «Все цветы для тебя, милая!», выступления музыкальных оркестров и танцоров, а также театрализованные спектакли и сказки.

На мероприятиях женщинам вручали открытки «С 8 марта». Все желающие смогли посетить выставки картин и творческие мастерские. Для гостей провели открытые экскурсии, фотосессии с профессиональными фотографами, встречи с нутрициологами, косметологами и психологами высших категорий, а также тренировки и лектории с фитнес-инструкторами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил подмосковных связисток с 8 Марта. На встрече глава региона также пообщался с военнослужащими и обсудил трудности их работы.

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