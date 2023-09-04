Подмосковье 04 сентября 2023, 13:32 Свыше 10 центров производства и переработки продуктов начали строить в Подмосковье в этом году Главгосстройнадзор МО

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С начала этого года в восьми округах Подмосковья начали строить 12 объектов по производству и переработке продуктов. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.

В Домодедове стартовало строительство цеха по переработке овощей. Также в округе реконструируют производственно-складское здание по переработке сельхозпродукции. Кроме того, овощехранилище появится в деревне Куребино в Серебряных Прудах.

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«Научно-производственные объекты селекционно-племенного комплекса и инфраструктуры, а также инкубаторий со вспомогательными объектами максимальной мощностью 26 миллионов инкубационных яиц в год начали возводить в Сергиево-Посадском городском округе», — уточнили в ведомстве.

В Горках Ленинских в Ленинском округе построят комплекс для производства сыров и предприятие по переработке рыбы. В Богородском появится цех компании «Русское море» по производству сурими.

Также очистные сооружения возведут на фабрике по производству кормов для домашних животных компании «Марс» в Ступине. В Коломне появится производство сухих смесей для малышей мощностью 60 тонн в час, а в Зарайске — комплекс по приемке, сортировке и сушке зерна.

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