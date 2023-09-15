Подмосковье 15 сентября 2023, 11:38 Семьи в Одинцове взяли под опеку 11 детей без попечения родителей с начала осени Министерство социального развития Московской области

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В сентябре 11 детей, оставшихся без родителей, приняли в семьи в Одинцове. Семеро из них были родными сестрами и братьями.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, семеро сестер и братьев были устроены в одну семью Одинцова, еще двое готовятся к переезду в другие округа.

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«Для благополучного развития маленькому человеку необходимы непрерывность и безопасность отношений с постоянными близкими людьми. В семье с родителями ребенок узнает себя, обретает идентичность, создает свое личное пространство, впитывает традиции и модели семейных отношений», — сказали в ведомстве.

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