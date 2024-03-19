19 марта 2024, 15:57
Свыше 10 школьных команд выступили на кулинарном конкурсе в Воскресенске
Кулинарный конкурс среди школьников прошел во Дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске. Участие в нем приняли 11 команд из воскресных и общеобразовательных школ округа.
Конкурс приурочили к празднованию Дня православной молодежи. Организаторами выступили 1-е Воскресенское благочиние и управление образования администрации городского округа Воскресенск.
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Жюри конкурса оценивало не только приготовленные блюда, но и домашнее задание и внешний вид команды. Пока команды готовили конкурсные блюда, гости из группы поддержки участвовали в мастер-классах и творческом концерте, который проходил в танцевальном зале дворца культуры.
Все команды получили грамоты и призы от благочиния. В конце мероприятия все желающие смогли продегустировать приготовленные блюда.
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