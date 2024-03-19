Подмосковье 19 марта 2024, 15:57 Свыше 10 школьных команд выступили на кулинарном конкурсе в Воскресенске Медиасток.рф

Читать 360tv в

Кулинарный конкурс среди школьников прошел во Дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске. Участие в нем приняли 11 команд из воскресных и общеобразовательных школ округа.

Конкурс приурочили к празднованию Дня православной молодежи. Организаторами выступили 1-е Воскресенское благочиние и управление образования администрации городского округа Воскресенск.

Реклама

Жюри конкурса оценивало не только приготовленные блюда, но и домашнее задание и внешний вид команды. Пока команды готовили конкурсные блюда, гости из группы поддержки участвовали в мастер-классах и творческом концерте, который проходил в танцевальном зале дворца культуры.

Все команды получили грамоты и призы от благочиния. В конце мероприятия все желающие смогли продегустировать приготовленные блюда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».