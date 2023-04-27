Подмосковье 27 апреля 2023, 13:23 Свыше 10 рабочих мест появится на складе сырья для производства лекарств в Серпухове ООО «ГЕРОФАРМ»

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Склад подмосковной фармкомпании «Герофарм» построили в Серпухове. На нем будут хранить сырье и упаковку. Трудоустроиться там смогут 16 человек.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь здания составила 1,4 тысячи квадратных метров. Там буду хранить сырье и упаковку эндокринологических, неврологических, урологических и других препаратов.

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Компания занимается полным циклом производства лекарств — от выпуска субстанции до готовых препаратов.

В проект инвестировали 49 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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