Подмосковье 19 мая 2023, 12:07 Свыше 10 пожаров потушили в лесах Подмосковья за неделю Комитет лесного хозяйства МО

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За неделю в лесах Подмосковья потушили 13 пожаров. Общая площадь возгораний составила почти девять гектаров. Об этом сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.

«Благодаря оперативному выявлению и ликвидации возгораний пожары локализованы и ликвидированы в день обнаружения. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует», — отметил курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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С 12 по 18 мая пожары обнаружили в Ногинском, Виноградовском, Шатурском, Дмитровском, Истринском и Клинском лесничествах. Для их тушения направили 160 человек и 68 машин.

В случае обнаружения возгорания жителей Московской области просят звонить по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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