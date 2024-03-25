Подмосковье 25 марта 2024, 10:04 Свыше 10 подмосковных водоемов очистят по программе «100 прудов и озер» в 2024 году Пресс-служба администрации города или района

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Голосование за водоемы, которые приведут в порядок в 2024 году, прошло в Подмосковье минувшей зимой. На нем представили 58 объектов, 14 из которых обретут новый облик в этом году.

Среди победителей голосования — пруд на реке Муравка в деревне Бунятино и пруд на реке Степановка в селе Рогачево в Дмитрове. Там покосят камыш, уберут мусор и аварийные деревья, а также проведут очистку водоемов. В работе будут использовать современную технику, среди которой — самоходные амфибии с подвесным оборудованием.

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«В 2020 году специалисты выполнили очистку реки Березовец, в 2021-м в порядок привели 16 прудов общей площадью более 50,5 тысячи квадратных метров. В 2022 году благоустроили 16 водоемов, а в прошлом — 30. Этим летом работы по расчистке водных объектов на территории муниципалитета будут продолжены», — рассказал глава округа Илья Поночевный.

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