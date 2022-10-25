Свыше 10 новых заездных карманов для автобусов обустроили на дорогах Подмосковья | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 16:40 Свыше 10 новых заездных карманов для автобусов обустроили на дорогах Подмосковья

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Дорожные службы обустроили свыше 10 заездных карманов для общественного транспорта в шести округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Заездные карманы повышают комфорт передвижения автобусов и оптимизируют дорожное движение, отметили в МТДИ. Их создают вне населенных пунктов и на участках с высокой интенсивностью потока.

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Объекты появились в Егорьевске, Серпухове, Чехове, Красногорске, Рузе и Наро-Фоминске.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.