Свыше 10 новых заездных карманов для автобусов обустроили на дорогах Подмосковья | 360°

25 октября 2022, 16:40
Свыше 10 новых заездных карманов для автобусов обустроили на дорогах Подмосковья
Дорожные службы обустроили свыше 10 заездных карманов для общественного транспорта в шести округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Заездные карманы повышают комфорт передвижения автобусов и оптимизируют дорожное движение, отметили в МТДИ. Их создают вне населенных пунктов и на участках с высокой интенсивностью потока.
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Объекты появились в Егорьевске, Серпухове, Чехове, Красногорске, Рузе и Наро-Фоминске.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.
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