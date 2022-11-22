Подмосковье 22 ноября 2022, 09:16 Свыше 10 новых котельных откроют в Подмосковье до конца года

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Инженерную инфраструктуру продолжают развивать в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева. До конца года в регионе заработают еще 14 новых котельных, сообщили в Минэнерго области.

Глава министерства Александр Самарин рассказал, что с начала года открыли девять новых котельных в Зарайске, две в Шатуре и по одной в Серебряных Прудах и Богородском округе. До конца года объекты заработают в Серебряных Прудах, Шатуре и Черноголовке.

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В следующем году в Подмосковье планируют запустить после строительства или реконструкции еще 13 котельных в 10 округах. Из них по три заработают в Коломне и Шатуре, по две в Наро-Фоминске и Рузе и по одной в Волоколамске, Подольске и Истре. Также в Солнечногорске, Щелкове и Богородском округе проведут реконструкцию теплосетей.

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Работа новых котельных обеспечит качественную работу объектов в отопительный сезон.

Ранее Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

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