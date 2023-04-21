Подмосковье 21 апреля 2023, 11:45 Свыше 10 новых электрических подстанций построили в Подмосковье с начала года Мособлэнерго

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Еще 12 электрических подстанций построили в Подмосковье. До конца сентября в регионе установят 30 трансформаторов.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, подстанции построили в Щелкове, Клину, Раменском округе, Истре, Красногорске и Пушкино.

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Также в регионе продолжают ремонт и ввод новых электосетевых объектов. Это строительство 35 километров воздушных и кабельных линий, реконструкция 15 трансформаторов, замена 11 километров проводов и расчистка 10 гектаров зон ЛЭП.

Глава министерства Александр Самарин рассказал, что по программе повышения надежности электроснабжения в этом году в Подмосковье заменят 557 опор ЛЭП, 81 километр кабелей и проводов, реконструкция 26 и строительство 30 подстанций, а также ввод 13 МВА мощности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей. Это в 7,6 раза больше, чем за последние пять лет.

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