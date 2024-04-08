Подмосковье 08 апреля 2024, 11:08 Свыше 10 нелегальных такси отправили на штрафстоянку в Лобне за неделю Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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На прошлой неделе Госавтоинспекция в сотрудничестве с Управлением регионального административно-транспортного контроля провели масштабную операцию по выявлению и пресечению деятельности нелегальных такси. По итогам проверки 11 автомобилей, использовавшихся для незаконных перевозок, отправили на специализированную стоянку.

Всего в ходе профилактических мероприятий проверили 308 автомобилей, предоставляющих услуги пассажирских перевозок. Сотрудники полиции составили 124 административных протокола в отношении водителей, нарушающих законодательство.

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Особое внимание инспекторы уделили не только выявлению незаконных перевозчиков, но и проверке условий работы легальных такси. Во время профилактических мероприятий выявили пять юридических лиц, допустивших нарушения установленных требований к оказанию услуг такси. Они понесут административную ответственность.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Московской области существует огромный запрос на ремонт дорог — работа идет согласованно, с учетом обращений жителей.

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