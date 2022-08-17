Свыше 10 млн рублей поступит в бюджет Реутова от продажи муниципальной недвижимости

В Реутове состоялись имущественные торги, в результате которых нежилое помещение общей площадью порядка 81 м² будет вовлечено в хозяйственный оборот. Бюджет городского округа пополнится на 10,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Минимущества Московской области.

«Проведение торгов на право собственности и аренды недвижимости — один из способов вовлечения недвижимости в хозяйственный оборот, чтобы объекты капитального строительства работали и приносили пользу в виде доходов в бюджет и социальной значимости для жителей. В результате такой работы Минмособлимуществом с начала года реализовано 57 объектов капитального строительства, находящихся в собственности муниципалитетов на общую сумму 214 миллионов рублей», — сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Нежилое помещение находится на первом этаже многоквартирного жилого дома на улице Победы, там планируют разместить офис.

Торги были организованы Комитетом по конкурентной политике Подмосковья и ГКУ «Региональный центр торгов».

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