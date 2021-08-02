Свыше 10 млн ПЦР-тестов на ковид сделали в Подмосковье с начала пандемии

Подмосковные врачи выполнили более 10 миллионов ПЦР-исследований на коронавирус с начала пандемии. Для этого задействовали 18 лабораторий, из которых 11 — государственные.

Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, ПЦР-диагностика — это основной метод выявления пациентов с коронавирусом. Только за сутки в регионе проводят порядка 30 тысяч ПЦР-исследований на COVID-19 Светлана Стригункова. В Подмосковье ПЦР-тест выполняют бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. Результаты анализа приходят в формате SMS на телефон. В областном Минздраве жителям напомнили о том, что снизить риск заболевания поможет вакцинация. Найти самый удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте.