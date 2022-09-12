Свыше 10 лесных пожаров потушили в Подмосковье за неделю | 360°

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Свыше 10 лесных пожаров потушили в Подмосковье за неделю

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Несмотря на понижение температуры, в лесах Подмосковья сохраняется высокий класс пожарной опасности. На прошлой неделе специалисты потушили 13 возгораний, пять из которых произошли в выходные дни.

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«Пожары ликвидированы на общей площади 1,76 гектара. Не устаю повторять, что понижение температуры хоть и важный фактор для снижения количества пожаров, но отсутствие обильных дождей и сухая подстилка способствуют сохранению рисков возгораний», — рассказал заместитель председателя правительства Георгий Филимонов.

Как сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов, больше всего возгораний за неделю произошло на территории Виноградовского лесничества — здесь потушено четыре пожара. Три очага возгорания ликвидировано в Ногинском и два — в Орехово-Зуевском лесничествах. По одному пожару — в Егорьевском, Звенигородском, Истринском и Талдомском лесничествах.

Экологическая ситуация в Подмосковье находится в норме, смог от лесных пожаров под Рязанью ушел, угрозы перехода огня на территорию региона нет. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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Лесные пожары

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