Подмосковье 14 апреля 2023, 14:36 Свыше 10 лесных пожаров потушили в Подмосковье за неделю

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За неделю в лесах Подмосковья произошло 12 пожаров. Огонь охватил площадь 29,12 гектара. Все возгорания оперативно потушили.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, пожары произошли в Виноградовском, Луховицком, Московской учебно-испытательном, Истринском, Ногинском и Подольском лесничествах. Их тушили 59 машин и 132 человека.

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«Угрозы объектам экономики и населенным пунктам нет. Самым сложным и „горячим“ стал минувший четверг. Сильный ветер мгновенно разносил огонь и увеличивал площади возгораний. Только за один вчерашний день было ликвидировано шесть пожаров на площади 24,68 гектара», — добавил он.

На дежурство вышли 244 человека. Это водители, трактористы и пожарные, а также 153 машины — автоцистерны, бульдозеры и другая техника. Самой частой причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Жителям напомнили, что нельзя поджигать сухую траву, лесную подстилку, бросать спички и окурки, а также материалы, пропитанные горючими средствами. При обнаружении пожара необходимо позвонить по номеру 112.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили, что парки и дворы в регионе облагородят к лету по строгому алгоритму уборки. Он состоит из восьми пунктов, каждый из которых помогает преобразить территорию.

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