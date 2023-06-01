Подмосковье 01 июня 2023, 13:56 Свыше 10 котельных реконструируют в Подмосковье в 2023 году

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Работы по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения проведут в пяти кругах Подмосковья в этом году. Там обновят 12 котельных и один центральный тепловой пункт, а также построят два новых объекта и отремонтируют сети.

Как рассказали в Мособлдуме, для проведения работ Фонд содействия реформированию ЖКХ заключил соглашение с регионом и теплосетевыми организациями. Работы планируют провести в Егорьевске, Наро-Фоминске, Красногорске, Мытищах и Долгопрудном.

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Так, в Красногорске проведут реконструкцию девяти котельных и построят две новые, а также обновят один тепловой пункт и создадут пять участков сетей. В Долгопрудном отремонтируют одну котельную и построят два участка коммуникации.

В Наро-Фоминске запланировали реконструкцию двух котельных, а также ремонт семи участков сетей. Капитальный ремонт также проведут в Егорьевске и Мытищи их.

Всего в этом году в Подмосковье реализуют 61 мероприятие по строительству, реконструкции и модернизации тепловых объектов. В планах обновить 23 котельные, построить 11 новых, улучшить шесть участков существующих сетей и капитально отремонтировать 20.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе Информационного центра. Туда направляются обращения жителей Подмосковья, участников СВО и их семей.

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