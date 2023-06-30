Подмосковье 30 июня 2023, 16:39 Свыше 10 километров линий электропередачи построят на севере Подмосковья в 2023 году Россети МЭС Центра

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На севере Подмосковья построят кабельно-воздушную линию и модернизируют электрическую подстанцию. Объекты станут частью малого энергокольца, которое объединит главные центры питания Дмитрова, Талдома, Пушкино из Сергеева Посада.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, общая численность населения этих округов превышает 430 тысяч человек. По проекту там реконструируют линию электропередачи «Ярцево — Радуга» и соорудят заходы на подстанцию «Дмитров». Протяженность строящихся участков ЛЭП составит 15 километров, а кабельного участка — два километра. Работы планируют завершить до конца года.

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«Новая инфраструктурная система позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, так как даже в случае выхода из строя одного из „звеньев“ кольца подача энергии будет осуществляться от других источников», — сказал глава ведомства Александр Самарин.

Кольцевая схема электроснабжения считается самой надежной. Таким образом организована работа в крупных городах России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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