Подмосковье 23 августа 2023, 13:52 Свыше 10 юных жителей Солнечногорска получили первые паспорта в День государственного флага Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации прошло в День Государственного флага в Солнечногорске. Документ получили 11 юношей и девушек, которым исполнилось 14 лет.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Главной площадкой праздника стала набережная озера Сенеж. После исполнения государственного гимна молодые люди получили свои первые документы и услышали в свой адрес напутственные слова и пожелания.

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«У нас сложилась добрая традиция: в государственные праздники вручать первые паспорта жителям нашего округа. Ребята, впереди у вас насыщенная интереснейшая жизнь. Вас ждут открытия, новые друзья, вам придется научиться брать на себя ответственность и делать зачастую непростой выбор. Но пусть одно будет неизменным — ваша любовь к нашей родине», — сказала заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Мария Водяницкая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе откроют 30 школ и 25 детских садов в этом году.

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