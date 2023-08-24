Подмосковье 24 августа 2023, 12:00 Свыше 10 юных жителей Лобни получили первые паспорта в День государственного флага пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Первые паспорта получили 15 подростков из Лобни в День государственного флага. Торжественная церемония прошла в музее истории города.

Документы вручил ребятам глава городского округа Лобня Игорь Демешко. Девушкам вместе с паспортами подарили букеты цветов.

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«Это очень волнительный день для самих ребят и их родителей. Документ, удостоверяющий личность, дает широкие права, но вместе с ними накладывает и немалые обязанности. Быть достойным гражданином своей страны, это значит — уважать законы государства», — написал в своем Telergam-канале Игорь Демешко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил мечты трех детей на акции «Шар желаний».

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