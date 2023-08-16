16 августа 2023, 12:58
Свыше 10 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю
Еще 11 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю. Подрядчиков найдут для ремонта дорог, поставки оборудования и других работ.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, на участке дороги МКАД — Дроздово — Беседы — МКАД обустроят тротуары, на дорогах Пятницкое шоссе — поселок Андреевка и Хлебниково — Рогачево — Овсянниково установят дополнительные линии освещения, в 28 медучреждений поставят новое оборудование, а в больнице в Жуковском проведут капитальный ремонт.
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Также три функциональные зоны модернизируют в парке Малевича в Одинцове, в поселке Сычево под Волоколамском обустроят спортивные площадки, а в Павловской Слободе реконструируют водозаборный узел.
Ознакомиться со всеми госзакупками можно на портале ЕАСУЗ.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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