Подмосковье 16 августа 2023, 12:58 Свыше 10 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю Участок дороги МКАД — Дроздово — Беседы — МКАД / Комитет по конкурентной политике Московской области

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Еще 11 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю. Подрядчиков найдут для ремонта дорог, поставки оборудования и других работ.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, на участке дороги МКАД — Дроздово — Беседы — МКАД обустроят тротуары, на дорогах Пятницкое шоссе — поселок Андреевка и Хлебниково — Рогачево — Овсянниково установят дополнительные линии освещения, в 28 медучреждений поставят новое оборудование, а в больнице в Жуковском проведут капитальный ремонт.

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Также три функциональные зоны модернизируют в парке Малевича в Одинцове, в поселке Сычево под Волоколамском обустроят спортивные площадки, а в Павловской Слободе реконструируют водозаборный узел.

Ознакомиться со всеми госзакупками можно на портале ЕАСУЗ.

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