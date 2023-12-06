06 декабря 2023, 10:25
Свыше 10 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю
За неделю в Подмосковье опубликовали 13 госзакупок. Они направлены на ремонт дорог, поставку оборудования в больницы и многое другое.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, для социального центра «Балашихинский» закупят горячее питание. Еще четыре закупки направлены на поставку расходных материалов в медучреждения.
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Кроме того, подрядчика найдут для работ по содержанию дорог и организацию питания для спортсменов в Чехове.
Ознакомиться со всеми госзакупками Подмосковья можно на портале ЕАСУЗ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Ремонтные работы
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