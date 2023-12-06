Подмосковье 06 декабря 2023, 10:25 Свыше 10 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю Медиаархив Подмосковья

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За неделю в Подмосковье опубликовали 13 госзакупок. Они направлены на ремонт дорог, поставку оборудования в больницы и многое другое.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, для социального центра «Балашихинский» закупят горячее питание. Еще четыре закупки направлены на поставку расходных материалов в медучреждения.

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Кроме того, подрядчика найдут для работ по содержанию дорог и организацию питания для спортсменов в Чехове.

Ознакомиться со всеми госзакупками Подмосковья можно на портале ЕАСУЗ.

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