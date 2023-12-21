Подмосковье 21 декабря 2023, 16:44 Свыше 10 елочных базаров открыли в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Традиционные елочные базары начали работу в Химках. Живую ель или сосну можно купить в 14 точках в микрорайонах Старые и Новые Химки, Левобережный, Подрезково и Луневское.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Новогодние деревья привезли из Московской, Рязанской, Пензенской и Владимирской областей.

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«Конечно, еще с детских лет, я привык к натуральной елке. Потому что от нее запах, который создает уют в доме. Ее с особым трепетом и любовью наряжаешь, ставишь старого советского Деда Мороза со Снегурочкой, подарки. Это возвращает в детство», — поделился заместитель главы городского округ Химки Игорь Панчук.

Елочные базары в Новых Химках работают на Юбилейном проспекте вблизи домов № 36 и № 3А, улице Молодежной, дом № 50 и № 14/30, у входа в торговый центр «Лига» со стороны улицы Горшина, на улице Бутакова, дом № 4. Жители Старых Химок могут купить ель на проспекте Мира вблизи дома № 18/5 и спорткомплекса «Родина», а также на Ленинском проспекте у парка имени Толстого.

Базар в Подрезкове работает на улице Жаринова, дом № 8 и улице Новозаводской, строение 10А. В Левобережном микрорайоне — на улице Совхозная, дом № 4, строение 1. Жителей Лунева ждут по адресам: улица Гаражная, дом № 14а и улица Торгово-промышленная, дом № 6.

Свыше 10 тысяч культурно-массовых мероприятий пройдет в Подмосковье этой зимой. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области ожидают около пяти миллионов гостей на праздники. Для них подготовят лыжные трассы, ледовые спектакли, мастер-классы и другие активности.

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