Подмосковье 17 апреля 2024, 17:41 Свыше 10 дорог в Бронницах отремонтируют в 2024 году Медиасток.рф

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В Бронницах озвучили план ремонта дорог в текущем году. В общей сложности в порядок приведут 12 магистралей.

Дорожное покрытие отремонтируют в поселке Горка, Огородном переулке, на улицах Ювелирной, Рабочей, Колхозной, 8 Марта, а также в Коттеджном и Медицинском проезде.

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Кроме того, сейчас специалисты в Бронницах ведут работы по подготовке сметной документации для ремонта автодорог на 1-й Солнечной улице и дороге между улицами 1-я и 3-я Солнечная; на 1-й и 2-й Молодежной, а также на Вишневой, Лазурной и улице Юности.

Ожидается, что ремонтные работы значительно улучшат транспортную инфраструктуру в Бронницах.

О точных сроках начала работ по каждой из указанных локаций жителям сообщат дополнительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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