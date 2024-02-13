Подмосковье 13 февраля 2024, 09:56 Свыше 10 аэростатов в форме сердец запустили в Дмитрове ко Дню всех влюбленных Рой Евгений Александрович

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Аэростаты в форме сердец запустили в небо недалеко от Дмитрова. Романтический праздник посвятили Дню всех влюбленных, который отметят 14 февраля.

На фестивале провели не только полеты на аэростатах, но и конкурс за самое красивое признание в любви на воздушном шаре.

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Участие в празднике также приняли все аэроклубы Дмитрова и несколько частных пилотов из других регионов. Среди них — Марина Федорова из Новгорода, которая летает вместе с мужем.

«Для меня муж — это мой начальник, мой учитель, мой спонсор и самый любимый человек. Он научил меня не бояться ничего в этой жизни. И рядом с ним мне действительно ничего не страшно», — поделилась она.

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