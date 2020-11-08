Своя квартира в Подмосковье за проценты по ипотеке. Как работает жилищная программа для молодых специалистов

В Московской области уже четыре года действует программа «Социальная ипотека». На собственниках — только проценты по кредиту, а значит, платеж за залоговое жилье сопоставим с коммунальным. Все остальное оплачивает бюджет Подмосковья.

Для участия в программе коренным жителем Подмосковья быть необязательно. Семья научной сотрудницы — из Тульской области. О переезде в Пущино никто не жалеет.

«Смогли купить такую большую квартиру благодаря программе „Социальная ипотека“. Основную часть платит Московская область. За эту квартиру мы платим, получается, примерно такую же сумму, как квартплата», — рассказала участница программы «Социальная ипотека» в Московской области Дарья Ветошкина.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня кандидат биологических наук не пропадает в лаборатории. Для нее трехкомнатная в наукограде Пущино — не просто уверенность в будущем, где нет утомительных переездов. Это, прежде всего, реально выгодная покупка — несмотря на то, что оформлена в кредит.

«Очень хорошо здесь с детьми маленькими, и когда они будут подрастать — близко и школы и садики», — отметил муж Дарьи Ветошкиной Сергей Юдин.

Выполнить условия, необходимые для получения такой ипотеки, несложно.

«Как узнали о программе, так сразу собрались и подали. Мы научные сотрудники, какой-то большой проблемы с тем, чтобы собрать и оформить документы, не было», — добавила Дарья Ветошкина.

Однако участие в жилищном проекте, как и в любом другом, требует целеустремленности. В 31 год Дарья — председатель Совета молодых ученых Подмосковья, лауреат премии губернатора, а также разработчик препарата, который пригодится аграриям.

«Изучаем внутренний механизм устойчивости растений. Есть погодные условия, есть паразиты, в холодный год или теплый год. В зависимости от того, в какую почву мы высадили», — отметила Дарья Ветошкина.

Свое жилье важно для любой семьи. Особенно, когда она становится больше. Кредит за первую собственную квартиру семья из Пущина выплатит еще до того, как их дети пойдут в старшие классы.

Молодые профессионалы с нестандартными идеями теперь съезжаются в Пущино со всей страны. Более 50 молодых ученых получили там квартиры благодаря социальной ипотеке. При стоимости жилья пять миллионов рублей ежемесячный платеж для участника программы составит менее 20 тысяч. И неважно, где выбрали квартиру: в новостройке или на вторичном рынке.

Программу рассчитывали на три года. Но из-за популярности продлили и расширили. Те, кто проходит отбор, получают специальные сертификаты.

«Сертификаты, которые помогут вам и закрепиться в Подмосковье, и спланировать свое будущее», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Жилищная программа рассчитана не только на молодых ученых. В ней могут принимать участие учителя, воспитатели, тренеры, уникальные специалисты, например работники военпрома, а также медики.

В этом году сертификаты получили 359 человек, из них медиков — 130. За за все время действия программы сертификаты на приобретение жилья появились почти у двух тысяч человек. Причем в следующем году квоту расширят.