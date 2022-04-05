«Своих не бросаем». «Дулевский фарфор» выпустил 3 тысячи кружек с символикой спецоперации

В Подмосковье сделали несколько тысяч кружек с символикой Z и V и лозунгами «За наших», «Сила в правде» и «Своих не бросаем». Изготовили их в ООО «Дулевский фарфор».

Заместитель генерального директора предприятия Андрей Келлер рассказал «360», что с просьбой о производстве тематических кружек обратились около 10 дней назад несколько предпринимателей.

«Попросили разместить „За наших“, „Сила в правде“, „Своих не бросаем“ с использованием символов V на российском триколоре и Z — на георгиевской ленте», — пояснил он.

На прошлой неделе завод выпустил первую тысячу кружек, чуть позже — вторую. В понедельник, 4 апреля, вышла третья тысяча готовой продукции. У «Дулевского фарфора» есть еще один заказ — на двусторонний рисунок на посуде.

«То есть когда вы будете пить чай, кофе или другие напитки, увидите рисунок и сможете прочитать его. А ваш коллега напротив тоже сможет прочитать другую надпись на вашем же бокале», — подчеркнул Келлер.

Он добавил, что в дальнейшем завод продолжит производство при наличии спроса. К тому же предприятие оказывает благотворительную помощь различным организациям и готово положительно реагировать на подобные вопросы и предложения.

«Мы всегда стараемся отреагировать положительно и всеми возможностями помогать людям, которые оказались в непростой жизненной ситуации», — заметил замгендиректора завода.

Кружки с символикой Z и V можно будет во всех фирменных магазинах ООО «Дулевский фарфор» — в Серпухове, Егорьевске и Ликино-Дулеве, а также в пункте выдачи в Москве начиная с 6 апреля.