Подмосковье 11 апреля 2023, 13:41 Своевременный ремонт плотины предотвратил возможный многомиллионный ущерб в Серпухове Фото Минэкологии МО.

Читать 360tv в

Своевременный ремонт плотины в Серпухове предотвратил ее прорыв и возможный ущерб в размере 90 миллионов рублей. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Подмосковья.

Работы по капитальному ремонту водослива плотины на реке Наре в Серпухове завершили на семь месяцев раньше срока. Данные работы провели по госпрограмме «Экология и окружающая среда Подмосковья на 2023–2027 годы».

Реклама

«Своевременный ремонт гидротехнических сооружений — один из важнейших факторов предотвращения риска причинения вреда жизни и здоровью, имуществу граждан и организаций», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он также заявил, что в 2023 году запланирован ремонт еще нескольких гидротехнических сооружений на реках Осетр в Зарайске, Уче в Пушкино, Любосеевке в Щелкове, Липке в Красногорске, Сухой Любинке в Кашире, а также на притоке Лопасни в Чехове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что последствия весеннего половодья в Московской области стараются устранять максимально быстро.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».