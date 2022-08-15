Свод правил для инвесторов утвердили в Минэнерго Подмосковья

Министерство энергетики Московской области утвердило ряд новых алгоритмов, которые вошли в Свод инвестиционных правил для региона. Подмосковье является одним из пилотных субъектов России по внедрению свода инвестиционных правил.

Новый свод правил — это своеобразный «клиентский путь» инвестора, который собирается открыть инвестиционный проект в России. В него входит в том числе алгоритм по процедурам подключения газового оборудования, алгоритм подключения к сетям теплоснабжения, к электросетям для малого и среднего, а также для крупного бизнеса, кроме того, алгоритм по подключению к водоснабжению.

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, свод инвестиционных правил вводится в Московской области в целях повышения прозрачности и упрощения взаимодействия инвестора с органами исполнительной власти, контрольными органами и ресурсными организациями при реализации инвестиционных проектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об упрощении проверок бизнеса в Подмосковье. Это поможет снизить нагрузку на предпринимателей.