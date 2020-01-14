Свободное падение за медалями. Парашютисты Московской области станцуют балет в воздухе

Сборная Московской области готовится к чемпионату мира по парашютному спорту. Пока профи парашютного фристайла тренируются в аэротрубе, к ним присоединился корреспондент «360».

На соревнованиях спортсмены вслепую тянут элементы, а потом садятся в самолет и показывают связки. Задача команды — за 35 секунд падения показать как можно больше повторений случайно получившейся связки.

Валерий Коннов начинал как парашютист, а потом решил, что принесет больше пользы как перформер-парашютист, танцующий при падении, а еще позже он вооружился камерой.

«Команда — четверка, она падает вертикально, либо в положении вниз головой, либо вверх головой, но строго вертикально. И спортсмены в количестве четырех человек, собираясь в различные фигурки при помощи захватов рука за руку или рука за ногу образуют какие-то фигуры. Еще один член команды — оператор летит чуть ниже и снимает это все снизу вверх», — рассказывает член сборной МО Валерий Коннов.

Источник фото: телеканал «360»

Выступление команды длится 35 или 45 секунд, в зависимости от дисциплины. В среднем команда успевает показать от 4 до 6 элементов.

Сборная Московской области входит в топ-2 в России и в том числе и в мире Подмосковье входит, наверное, в топ-3 мировых областей Валерий Коннов парашютист, член сборной Московской области

Источник фото: телеканал «360»

В тренировочной аэротрубе, конечно, нет места оператору, поэтому здесь происходит отработка элементов и возможных схем прыжков.

«Все фигуры — они динамичны, совместны, работа оператора оценивается не только по его движениям, но и по тому, насколько четко он держит картинку, дистанцию, все ли в центре кадра. Все это судится определенным образом — сложность, синхронность, камера», — объясняет Валерий Коннов.

Главные болельщики спортсмена — семья. И дело не в том, что они его любят и ждут — так у всех. Они способны оценить качество прыжка.

«У меня получается династия, мама — парашютист, папа до сих пор летает на планерах — летчик малой авиации, жена прыгает, мы с ней на аэродроме познакомились», — рассказывает Валерий.

Источник фото: телеканал «360»

Дочь Валерия тоже потихоньку втягивается и с 3-х лет тренируется в трубе. Валерий не против, авиация — это несколько этапов постоянного контроля, а потому за близких не переживает — отец летчик-профессионал, у супруги на момент знакомства уже больше 1000 прыжков, но однажды мама заставила его понервничать.

«Один раз мне было страшно за маму. Прыгали вместе, у нее был большой перерыв — лет 16, она не прыгала, я уже стал профессиональным спортсменом и мы прыгали вдвоем. Вот там мне было за нее страшно. Но все закончилось хорошо и хорошо, что больше она не прыгает», — делится Валерий.

Источник фото: телеканал «360»

Ближайшие соревнования пройдут в июле под Кемерово — там состоится чемпионат мира по парашютному спорту, где наши спортсмены встретятся с главными соперниками по небу.

Сейчас спортсмены усиленно готовятся, чтобы пополнить копилку медалями и еще раз доказать, что наша область в мировом топе и падать в рейтинге, пусть и красиво, не собирается.