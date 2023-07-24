24 июля 2023, 14:22
Связывающую несколько деревень дорогу отремонтируют в Сергиевом Посаде
Дорогу, связывающую несколько деревень отремонтируют в Сергиевом Посаде. Работы проведут на участке от улицы Горбуновской в деревне Золотилово до западного объезда города.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, ремонт проведут на дороге, проходящей через деревни Новоподушкино, Подушкино, Машинои микрорайон Семхоз. Сейчас дорожники проводит Фрезерование, а затем будут укладывать новое покрытие. Для этого используют более девяти тысяч тонн асфальтобетонной смеси.
Реклама
По дороге можно проехать к Хотьково и Сергиеву Посаду, а также к социальным и культурным объектам. Проезд станет безопаснее и доступнее более, чем для 10 тысяч человек.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
Сергиев Посад
Ремонтные работы
Реклама
Реклама