Подмосковье 24 июля 2023, 14:22 Связывающую несколько деревень дорогу отремонтируют в Сергиевом Посаде Минтранс Подмосковья

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Дорогу, связывающую несколько деревень отремонтируют в Сергиевом Посаде. Работы проведут на участке от улицы Горбуновской в деревне Золотилово до западного объезда города.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, ремонт проведут на дороге, проходящей через деревни Новоподушкино, Подушкино, Машинои микрорайон Семхоз. Сейчас дорожники проводит Фрезерование, а затем будут укладывать новое покрытие. Для этого используют более девяти тысяч тонн асфальтобетонной смеси.

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По дороге можно проехать к Хотьково и Сергиеву Посаду, а также к социальным и культурным объектам. Проезд станет безопаснее и доступнее более, чем для 10 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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