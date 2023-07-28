Подмосковье 28 июля 2023, 16:48 Связывающую Нахабино и Новорижское шоссе дорогу отремонтируют в Красногорске ГБУ МО "Мосавтодор"

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Ремонт дороги, связывающие Нахабино и Новорижское шоссе, стартовал в Красногорске. Протяженность участка составила свыше двух километров.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, сейчас на объекте проводят фрезерование, а затем приступят к укладке нового покрытия. Ежедневно на этом участке проезжают свыше 42 тысяч машин из Красногорска и Истры. По нему можно будет удобно проехать к деревням Веледниково, Новинки, Лешково, Лобаново и станции Нахабино.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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