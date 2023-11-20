Подмосковье 20 ноября 2023, 18:22 «Связали жизнь с помощью детям». Глава Подмосковья поздравил врачей с Днем педиатра Губернатор Подмосковья поздравил педиатров с профессиональным праздником Фото: Пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

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День педиатра отмечают в России 20 ноября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил медиков с профессиональным праздником. По его словам, сотрудников сферы здравоохранения стараются обеспечить достойными условиями, чтобы работать было комфортно и интересно.

«Это одна из важнейших специализаций, я поздравляю всех, кто связал свою жизнью с помощью детям», — отметил Воробьев.

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В 2023 году в Подмосковье запустили медотряды. Главврачи набирают группы студентов из других регионов для прохождения практики в подмосковных медучреждениях. Из 43 человек, которые приехали на практику в Московскую область, 39 хотят трудоустроиться в местные больницы в следующем году.

«Развиваем целевое направление. В этом году из наших медвузов выпустились 378 врачей-целевиков, из них 150 уже трудоустроены, 85 — придут до конца года», — заключил губернатор.

Помимо этого, Подмосковье заключило соглашения о прохождении практики с четырьмя вузами: Российским медицинским университетом имени Пирогова, Санкт-Петербургским педиатрическим университетом, а также Рязанским и Тверским государственными медуниверситетами.

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