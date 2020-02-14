«Святую» воду от коронавируса начали раздавать в Химках. Почему она не поможет

Одна из религиозных организаций Химок начала раздавать якобы святую воду от коронавируса. Только вряд ли она сможет помочь. А вот навредить — запросто.

Источник фото: телеканал «360»

Житель Химок, прихожанин традиционной православной церкви, Илья Староверов решил объявить войну псевдоцелителям. Объявление о раздаче якобы святой воды от коронавируса облетело все интернет-паблики Химок. Такую акцию, уверяет Илья, придумала религиозная организация «Центр духовной помощи».

Источник фото: телеканал «360»

«Пусть люди знают, что у них вообще происходит здесь в районе. Здесь секта. Это не церковь православная, я глубоко верующий человек. Они вот такую воду раздают, говорят, что она от коронавируса, что это какая-то святая вода. Это не святая вода, святая вода — в нормальной церкви», — заявил Илья.

Источник фото: телеканал «360»

Впрочем, вода, пусть даже и святая, от коронавируса точно не спасет. Служитель храма Богоявления господня отец Дмитрий, рассказал, что святая вода вообще не лечит, только помогает духовно.

Источник фото: телеканал «360»

«Эта организация не имеет никакого отношения к Русской православной церкви. То есть Русская православная церковь в лице Московской епархии Химкинского благочиния этим не занимается. С нашей точки зрения, это не освященная, а обычная вода», — отметил отец Дмитрий.

Источник фото: телеканал «360»

Врачи и вовсе предупреждают: такая вода не годится даже на то, чтобы утолить жажду. Напиток может быть попросту опасен.

«Мы не знаем, что пьем. И, кроме вреда, от этого ничего не будет. Ну, в лучшем случае ничего не будет, возможно, это просто обычная вода. Я нисколько не сомневаюсь, что она не помогает от коронавируса», — заявила Марина Запольская, заведующая отделением химкинской поликлиники № 5.

Источник фото: телеканал «360»

Каждый день вокруг темы коронавируса нагнетают все больше ажиотажа. И пока врачи советуют укреплять иммунитет и чаще мыть руки с мылом, рекламщики пытаются извлечь выгоду. Цены на некоторые лекарства и медицинские маски растут.

Источник фото: телеканал «360»

Илья решил, что теперь каждое воскресенье будет ходить к псевдоцелителям из «Центра духовной помощи». Расклеивать объявления, общаться с людьми и, если понадобится, выйдет с одиночным пикетом.