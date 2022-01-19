Святой источник преподобного Давида стал главной площадкой крещенских купаний в Чехове

Одно из самых культовых мест Подмосковья в Крещение — у источника преподобного царя Давида в селе Талеж. Желающих окунуться в крещенскую ночь было так много, что к купелям выстроились очереди.

Источник фото: телеканал «360»

В Свято-Вознесенской Давидовой пустыни священной водой были наполнены две большие купели, прихожане также могли набрать воды с собой.

«Мы находимся на территории г. о. Чехов, село Талеж, где уже с 94-го года мы собираемся, чтобы встретить ночью этот замечательный праздник. Для того, чтобы вспомнить, для чего пришел Господь на эту землю. Для того, чтобы вместе окунуться в эти освященные воды и получить здоровье, радость общения», — обратился к собравшимся настоятель Свято-Вознесенской Давидовой пустыни игумен Сергий.

В Талеж приезжают люди не только из городского округа Чехов. Так, житель Подольска Никита Ким специально приехал сюда в Крещение. От обители и купания у молодого человека остались самые восторженные впечатления. Вдобавок «Волонтеры Подмосковья» из чеховского филиала подарили ему фирменный халат и полотенце.

«Первый раз тут, приехали познакомиться. А тут волонтеры еще и подарки вручают — праздник такой прекрасный, еще и эмоции дарят», — поделился житель г. о. Подольск Никита Ким.

Пункты обогрева и парковки для нескольких сотен автомобилей, точки питания — далеко не полный перечень организационных моментов, которые легли на плечи служащих обители и администрацию городского округа. Со всеми поставленными задачами справились в срок. Вдобавок в честь праздника запустили салют.

«Мы в этом году провели серьезную подготовительную работу — и подготовка парковочных мест, и полевая кухня, и дополнительные халаты и полотенца для тех, кто не подготовился. Благодаря совместной работе с игуменом Сергием мы создали все комфортные условия для того, чтобы жители и гости округа встретили этот праздник достойно и в комфортных условиях», — отметил глава г. о. Чехов Григорий Артамонов.

Купели и источники в Талеже будут круглосуточно открыты для всех желающих еще трое суток.