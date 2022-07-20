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    20 июля 2022, 17:10

    Родник на берегу Соснового озера благоустроили в Луховицах

    Ирэна Вороник

    В городском округе Луховицы, примерно в трех километрах от рабочего поселка Белоомут, располагается родник, который в народе часто называют Святым источником. Он находится в очень красивом месте — на берегу Соснового озера. Там провели небольшое благоустройство, сделали это место максимально приятным для гостей.

    Родник на берегу Соснового озера благоустроили в Луховицах

    «Сотрудники Белоомутского участкового лесничества Луховицкого филиала ГКУ МО „Мособллес“ благоустроили территорию родника. Этот лесной уголок очень популярен среди местного населения, гостей поселка и паломников, которые приходят сюда за чистой и прохладной водой», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

    Там заменили старые лавочки на новые, покрасили их, скосили высокую траву. Также там обновили подход к источнику, потому что ранее старые доски уже начали прогнивать. Как отмечают сами посетители, когда все вокруг красиво и благоустроено, то совершенно не хочется мусорить. Жители сразу же иначе начинают относиться к самому лесу и окружающей среде, рассказали в Комлесхозе. Благоустройство в Подмосковье проводится под контролем губернатора региона Андрея Воробьева.