Родник на берегу Соснового озера благоустроили в Луховицах

В городском округе Луховицы, примерно в трех километрах от рабочего поселка Белоомут, располагается родник, который в народе часто называют Святым источником. Он находится в очень красивом месте — на берегу Соснового озера. Там провели небольшое благоустройство, сделали это место максимально приятным для гостей.

«Сотрудники Белоомутского участкового лесничества Луховицкого филиала ГКУ МО „Мособллес“ благоустроили территорию родника. Этот лесной уголок очень популярен среди местного населения, гостей поселка и паломников, которые приходят сюда за чистой и прохладной водой», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Там заменили старые лавочки на новые, покрасили их, скосили высокую траву. Также там обновили подход к источнику, потому что ранее старые доски уже начали прогнивать. Как отмечают сами посетители, когда все вокруг красиво и благоустроено, то совершенно не хочется мусорить. Жители сразу же иначе начинают относиться к самому лесу и окружающей среде, рассказали в Комлесхозе. Благоустройство в Подмосковье проводится под контролем губернатора региона Андрея Воробьева.