Подмосковье 24 июля 2023, 17:38 Священники пройдут курс тактической медицины в Балашихе перед отправкой в зону СВО Официальный сайт администрации городского округа Балашиха

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Вторая группа священников в количестве 10 человек прибыла в подмосковный Центр подготовки контрактников 24 июля. Перед отправкой в зону СВО духовники пройдут курсы тактической медицины и получат другие важные навыки, которые могут пригодиться на передовой.

«Священники приезжают к нам уже второй раз, мы учим их оказанию медицинской помощи и эвакуации раненых с поля боя. Когда они уедут в войска, то могут оказаться на передовой, а там эти навыки пригодятся», — говорит начальник учебно-тренировочного комплекса с позывным Гром.

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Ранее стало известно, что за два месяца подготовку в отборном пункте пройдут 100 священнослужителей.

«Мы проходим курсы, чтобы в зоне СВО не быть обузой, быть полезными в тяжелой ситуации. Вера важна для воинов, мы делаем свое дело, молимся за ребят. Я уже несколько раз посещал зону СВО, нужды в применении знаний не было, надеюсь, что и дальше они не пригодятся. Но готовимся, стараемся», — отметил священник с позывным Вожак.

По его словам, многие из тех духовников, что приехали сегодня в Балашиху, уже бывали в зоне боевых действий.

Уникальный для России Центр подготовки контрактников находится в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Здесь работают опытные инструкторы, проводятся тренировки. Перед тем, как отправиться в зону СВО, добровольцы узнают о тактической медицине, получают основы огневой и инженерной подготовки.

Всем контрактникам положены меры социальной поддержки — об этом можно подробно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.