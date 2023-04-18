Подмосковье 18 апреля 2023, 12:56 Священник из Истры привез бойцам СВО икону с частицей мощей Феодора Ушакова

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Священнослужитель из Истры приехал в зону СВО перед Пасхой, чтобы поддержать моральный и боевой дух солдат. Клирик Христорождественского храма Алексей Решетняк привез образ праведного воина Феодора Ушакова с частицей его мощей.

Солдаты смогли поклониться святыне. Она оберегает от невзгод и опасностей во время несения службы.

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«Мы непосредственно прикасаемся к святому. Не только к образу, но и к <…> частице его мощей. Это очень ценно, особенно в этом месте — в зоне СВО», — отметил священнослужитель Алексей Решетняк.

Бойцы признались, что этого визита ждали давно. Рядом с образом они вложили шеврон командира для прихожан истринского храма. Таким образом солдаты хотят поддерживать духовную связь с теми, кто ждет их победы и возвращения.

Иерей освятил для бойцов куличи перед Пасхой, провел в окопах богослужение, обряды причастия и исповеди.

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