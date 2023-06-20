Подмосковье 20 июня 2023, 11:22 Свиноводческий комплекс реконструировали в Серебряных Прудах ООО «СПФ Агро»

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Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на ввод реконструированного свиноводческого комплекса в городском округе Серебряные Пруды. Застройщик «СПФ Агро» вложил в реализацию проекта 400 миллионов рублей.

В хозяйстве содержится более 26 тысяч свиней. При обновлении комплекса построены здание доращивания поросят, пять переходных галерей, здание для отгрузки животных и новая лагуна на 16 тысяч квадратных метров. Реализация проекта позволит увеличить производство мясных продуктов в Подмосковье и поможет создать 15 новых рабочих мест.

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Компания «СПФ Агро» с 2010 года строит и модернизирует свинокомплексы на территории Московской области. Объем производства свинины на фермах инвестора составляет 6,2 тысячи тонн в год.

Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали в регионе.