Свидетельства резидентов подмосковных ОЭЗ получили три новых компании

В Мининвесте Подмосковья состоялось вручение свидетельств резидентов особых экономических зон региона. Их получили три компании — «Надежный цифровой сервис данных», ООО «Мегатех» и ООО «Барилла Рус Продакшн». Две из них реализуют свои проекты на территории ОЭЗ «Дубна», «Барилла» — в ОЭЗ «Ступино Квадрат».

«Мы вручили свидетельства трем очень разным компаниям, реализующим проекты в самых разных сферах — это пищевая промышленность, производство медтехники и цифровая индустрия. Общий объем инвестиций в три проекта превысит 9 миллиардов рублей, на новых предприятиях будет создано более 110 рабочих мест», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Надежный цифровой сервис данных» станет новым резидентом ОЭЗ «Дубна». Предприятие будет осуществлять разработку технологий и систем хранения, обработки и передачи данных, а также внедрение сопутствующего программного обеспечения. «Мегатех» будет заниматься разработкой и производством электрокоагуляторов — хирургических инструментов, которые воздействуют на ткани высокочастотным электрическим током.

В ОЭЗ «Ступино Квадрат» свое производство запустит «Барилла». Компания создаст мельничный комплекс по производству муки из твердых сортов пшеницы, которую будут использовать для изготовления макаронных изделий на заводах Barilla.