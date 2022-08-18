Свидетельства на льготную ипотеку получили еще 33 медика Подмосковья

18 августа в Доме Правительства Московской области состоялось вручение свидетельств медработникам по программе «Социальная ипотека». Участниками смогли стать врачи сразу 51 специальности, а также средний персонал — медсестры, фельдшеры, акушеры — всего 15 специальностей.

«Нам очень хотелось, чтобы жилищный вопрос для вас не являлся проблемным, и вы могли продуктивно заниматься своим любимым делом. Именно для этого в регионе с 2016 года по инициативе Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева реализуется программа „Социальная ипотека“. С начала ее реализации более двух тысяч специалистов смогли улучшить свои жилищные условия. В этом году мы планируем выдать еще 435 свидетельств, 300 из которых медицинским работникам», — отметила на вручении заместитель министра жилищной политики Подмосковья Ольга Иванникова.

Среди требований к получателю такой ипотеки — российское гражданство, а также заключенный трудовой договор на территории Московской области на срок не меньше 10 лет. Стаж работы по специальности должен быть не менее трех лет, а ограничения по возрасту — для женщин до 50 лет, для мужчин до 55 лет.

Кроме того, сам получающий ипотеку специалист и члены его семьи не должны иметь жилого помещения на праве собственности или по договору социального найма в Подмосковье, площадь которого более учетной нормы. С начала года было выдано уже 115 сертификатов по данной программе.

Свидетельства на социопетку получили медицинские работники Химкинской, Можайской, Одинцовской, Пушкинской, Красногорской и других больниц.