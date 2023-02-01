Подмосковье 01 февраля 2023, 12:02 Свежие вакансии работников лесного хозяйства появились в Подмосковье

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Традиционно в пожароопасный период в Подмосковье усиливают формирования лесных пожарных. На постоянную и временную работу в лесное хозяйство требуются специалисты и кандидаты без опыта работы по широкому спектру лесных профессий — лесные пожарные, трактористы, лесничие, программисты и другие.

«Несмотря на то, что сезон начнется в марте — апреле, уже сейчас проводится активная кадровая работа, формируются списки, составляется график обучения, ведь, учитывая специфику тушения, все лесные пожарные должны пройти подготовку, перед тем как приступить к своим обязанностям с начала сезона», — сообщил курирующий комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Норматив обеспеченности Подмосковья лесопожарными формированиями составляет 510 человек, 111 из которых — временные и постоянные специалисты.

Комитету лесного хозяйства Подмосковья требуются лесные пожарные, трактористы, водители, специалисты по кадрам и закупкам, инженеры, слесари по ремонту, диспетчеры, лесопатологи, программисты, лесные инспектора, лесничие. Кандидатам предлагают работу в подведомственных организациях и в филиалах по всей Московской области.

Чтобы откликнуться на вакансию, необходимо отправить резюме на электронную почту «Мособллеса» gkumol_info@mosreg.ru или «Центрлесхоза» centrless-ok@mail.ru. Подробную информацию можно узнать по номерам: 8 (498) 602-00-32, добавочный 053, 054, и 8 (498) 602-00-03, добавочный 657717.

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