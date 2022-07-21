Свежие вакансии лесных пожарных и бригадиров появились в Подмосковье

Подмосковный Центрлесхоз открыл несколько вакансий. Лесная команда региона готова принять в свои ряды жителей разных округов.

Центрлесхоз приглашает на работу диспетчеров, трактористов, водителей автомобилей, слесарей по ремонту автомобилей, лесных пожарных, бригадиров лесных пожарных и специалистов по охране труда.

Работа может быть предложена в разных округах Подмосковья. Требуются сотрудники в Виноградовском — Егорьевском, Наро-Фоминском — Звенигородском, Клинском — Истринском, Луховицком — Ступинском, Орехово-Зуевском, Ногинском, Подольском, Шатурском и других филиалах учреждения, а также в аппарате управления.

Желающие могут прямо сейчас стать частью крепкой команды ГАУ МО «Центрлесхоз» и принимать участие в защите подмосковного леса. Если есть такое желание, звонить нужно по телефону: 8 (916) 700-14-02. Спросить Мерзлякову Людмилу Викторовну. Резюме следует направлять на электронную почту: centrles-ok@mail.ru.