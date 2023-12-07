Важное 07 декабря 2023, 16:09 Андрей Воробьев: креативщики и дизайнеры предложат свежие идеи для парков и школ искусств в Подмосковье Андрей Воробьев открыл первую в Подмосковье конференцию директоров парков и ДК Автор фото: Александра Степанова

Читать 360tv в

Масштабная конференция директоров домов культуры и парков впервые проходит в Подмосковье. Участники — из разных регионов. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что партнерство лежит в основе преобразований, поэтому на одной площадке дизайнеры, архитекторы, креативщики предложат лучшие идеи по развитию.

Конференция объединила в том числе менеджеров по культуре, экспертов в маркетинге и в грантах.

Реклама

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом — всем, что приносит другое качество в парки и детские школы искусств, дома культуры. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые, отдавая душу и силы, стремятся сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие», — поделился Андрей Воробьев.

Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова

На конференцию прибыли около 300 участников. Среди них представители арт-парка «Никола-Ленивец», школы дизайна НИУ ВШЭ, проекта «Зеленая школа» в парке Горького и парке искусств «Музеон», Союза дизайнеров России и многие другие деятели.

Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться всегда важно, всегда полезно. Мы ищем эффективные практики не только в столице, а везде, где есть успех, результативная деятельность. Андрей Воробьев

По словам главы Подмосковья, важно не только модернизировать парки и школы искусств, но и делать их еще эффективнее, интереснее, креативнее.

В Московской области насчитывается 192 парка культуры и отдыха, хотя еще девять лет назад их было 25. С восьми миллионов ежегодных посещений в те времена количество гостей выросло до 65 миллионов.

Парк Малевича в Одинцове Парк Малевича в Одинцове Парк Малевича в Одинцове Парк Малевича в Одинцове Парк Малевича в Одинцове Парк Малевича в Одинцове Парк Малевича в Одинцове Парк Малевича в Одинцове

Чтобы парки были живыми, наполненными и предлагали жителям большой выбор идей для досуга, в них постоянно генерируют новые проекты. В этом году провели свыше 26 тысяч различных программ, включая фестивали, концерты, театры кукол, мастер-классы.

Новый виток развития домов культуры

В Подмосковье работает около 900 домов культуры, а различные кружки и секции при них посещают свыше 260 тысяч человек всех возрастов. В топ-5 направлений входят хореография, вокал, театр, рисование и прикладное искусство.

Дом культуры в Балашихе Дом культуры в Балашихе Дом культуры в Балашихе Дом культуры в Балашихе

За прошедшие пять лет построили и реконструировали семь знаковых домов культуры в Одинцове, Реутове, Воскресенске, Молодежном, Раменском и Наро-Фоминске.

Вместе с тем за семь лет капитально отремонтировали 24 корпуса в 18 городских округах Подмосковья. За ближайшие два года масштабно преобразят 17 домов культуры и частично — еще три.

Новый портал dk.mosreg, созданный в Подмосковье, помогает жителям посмотреть всю информацию о домах культуры и записаться на различные направления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».