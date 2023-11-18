Подмосковье 18 ноября 2023, 07:30 Световое шоу, танцы и чаепитие из самовара организуют в парках Подмосковья в выходные Фото: Министерство благоустройства Московской области

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В предстоящие выходные парки Московской области подготовили для гостей и жителей региона развлекательные мероприятия. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.

«В Парке „Сестрорецкий“ в городском округе Клин 18 ноября в 10:00 пройдет акция „День добра“, где посетители смогут забрать с собой бездомных котят и щенков», — уточнили в ведомстве.

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Также 18 ноября в Парке семейного отдыха в Дубне праздник начнется в 15:00. Там откроют зимний сезон. На катке выступят фигуристы и хоккеисты. После этого гости также смогут выйти на лед.

В парке Мира в Мытищах 18 ноября в 17:00 пройдет акробатическое световое шоу с танцорами. На следующий день в 11:00 в парке «Покровский» в Сергиевом Посаде состоится первенство по осеннему биатлону и чаепитие из самовара.

В Центральном парке Богородского округа в этот же день в 13:00 пройдет детская программа «Творческая азбука» и мастер-классы.

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