Безопасно даже ночью. 78 тысяч светоотражателей установили на дорогах Подмосковья

На региональных дорогах Московской области появилось более 78 тысяч светоотражателей — катафотов. Их установили на крутых поворотах и потенциально опасных участках, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Катафоты направлены на повышение безопасности жителей региона в темное время суток. Они позволят снизить вероятность лобового столкновения, выезда на встречную полосу.

«Более чем на 600 участках дорог протяженностью 160 км завершены работы по устройству катафотов — светоотражающих элементов на осевой дорожной разметке. Катафоты привлекут внимание водителей на дороге в условиях ограниченной видимости, а также создадут шумовой эффект в случае наезда на сплошную линию», — рассказал Алексей Гержик, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Источник фото: Минтранс Московской области

Больше всего светоотражателей установили в Богородском, Озерах, Коломне, Егорьевске, Сергиевом Посаде, Истре, Ступине.

Работы провели по националньному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его цель — снизить количество мест ДТП в два раза к 2024 году.