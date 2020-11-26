Светофоры вернулись на Ильинское шоссе после жалоб жителей

С 1 ноября на Ильинском шоссе в Красногорске убрали светофоры. Однако такую экспериментальную схему проезда пришлось отменить — она понравилась не всем жителям. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире «360».

Суть эксперимента заключалась в том, чтобы отменить левый поворот транспорта на Ильинском шоссе. Из-за этого жителям микрорайона Павшино приходилось тратить больше времени на дорогу.

«Я получил и лично, и в ЦУР большое количество обращений, что нужно левый поворот убрать, светофор поставить. Но жизнь — сложная штука. 150 тысяч человек почувствовали облегчение из-за транспорта, который проезжает, кто живут в Павшине», — сказал Воробьев.

По словам губернатора, вызволить Красногорск из пробок — нелегкая задача. Однако скоро на Волоколамском шоссе откроется развязка, которая существенно сократит время в пути.

«Извините, если мы причинили кому-то неудобства, — кому-то мы удобства причинили. Но с вами, местными жителями, не до конца посоветовались. Сейчас все урегулировали. Будем следить», — пообещал губернатор.

Дорожная ситуация в Красногорске одна из самых насущных в Подмосковье. Чтобы городской округ избавился от пробок, строят новые дороги и развязки. Одну из таких открыли в прошлом году — она находится на въезде в Москву. На участке нет светофоров, что позволяет водителям не останавливаться в пути.