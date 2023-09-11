Подмосковье 11 сентября 2023, 17:08 Светофоры в 4 округах Подмосковья перенастроили за неделю Минтранс Подмосковья

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За неделю в Подмосковье модернизировали и перенастроили восемь светофоров. Работы провели в Лобне, Чехове, Воскресенске и Богородском округе.

В Лобне изменили режим работы четырех светофоров, синхронизировав и приведя режим к общему времени. В Богородском округе на одном светофоре увеличили проезд по Кудиновскому шоссе в селе, а в Чехове увеличили время проезда по улице Чехова. В поселке Белозерском в Воскресенском округе увеличили время проезда по Центральной улице.

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Жителям Московской области напоминают, что оставить пожелания по корректировке светофорных режимов можно на портале «Добродел».

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