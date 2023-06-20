Подмосковье 20 июня 2023, 11:09 Светофоры синхронизируют для оптимизации дорожного движения в Лобне

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Дорожное движение оптимизируют в Лобне за счет последовательного включения зеленого сигнала светофора на смежных перекрестках. Специалисты Минтранса Подмосковья уже работают над запуском «зеленой волны».

Перенастройка светофора занимает до трех дней, а реорганизация движения — до двух месяцев.

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«Уже третий год подряд мы ликвидируем заторы, проводя точечные мероприятия. С начала года удалось оптимизировать движение в 166 местах, где в 87 из них уже заметен положительный эффект», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Ранее глава городского округа Лобня Игорь Демешко в своем обращении к жителям рассказал, что главные достижения прошлого года — это строительство Северного обхода Лобни и открытие после реконструкции основного хода Лобненского шоссе. В планах на 2023 год — ремонт 12 муниципальных дорог.

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