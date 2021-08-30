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    30 августа 2021, 10:24

    Светофоры с бело-лунными фазами во Фрязине сэкономят время ожидания водителям и пешеходам

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Светофоры со стрелками для одновременного движения пешеходов и водителей появились во Фрязине. Горящая фаза белого цвета предупреждает автомобилистов, что нужно пропустить людей, у которых тоже зеленый свет. Лишь после этого водитель продолжает путь.

    Светофоры с бело-лунными фазами во Фрязине сэкономят время ожидания водителям и пешеходам | Изображение 1

    Это светофоры с бело-лунными фазами. Они уже появились на перекрестке Шоссейной улицы и Окружного проезда.

    Их установили в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги» и губернаторской программы «Долой глупые пробки».

    Как это работает?

    Бело-лунную секцию разместили на светофорах, где зеленая фаза для водителей, поворачивающих направо или налево, и для пешеходов включается одновременно.

    Светофоры с бело-лунными фазами во Фрязине сэкономят время ожидания водителям и пешеходам | Изображение 2

    Когда водитель пропустил пешеходов, он может продолжать путь. Это ускорит движение и уменьшит время ожидания для людей.

    В Минтрансе Подмосковья рассказали, что такие светофоры появятся и в других округах региона.