Подмосковье 15 августа 2023, 18:54 Светофоры починили на дорогах в 9 округах Подмосковья Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Компания «Мосавтодор» восстановила работу светофоров на дорогах в девяти округах Подмосковья.

В региональном Минтрансе уточнили, что работы провели в Кашире, Королеве, Мытищах, Наро-Фоминске, Ступине, Балашихе, Химках, Долгопрудном и Коломне. Компания регулярно обследует светофоры и при необходимости чинит их. Отмечается, что дорожные объекты напрямую влияют на безопасность движения и помогают ориентироваться на дороге.

Реклама

Работы по данному направлению проводят в рамках летнего содержания с 1 апреля. Все дорожные работы контролируют в программе СКПДИ.

Подмосковье оптимизировало сроки благоустройства дворов. Появились и мобильные бригады для ремонта детских площадок. По словам губернатора Андрея Воробьева, это ускорит приведение территорий в порядок.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».